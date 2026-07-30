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Giresun’da çocuğu sigara ve alkole özendirdiği iddia edilen şahıs serbest bırakıldı

Giresun’da çocuğu sigara ve alkole özendirdiği iddia edilen şahıs serbest bırakıldı
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Giresun’da sosyal medyada küçük yaştaki bir çocuğu sigara ile alkolü özendirici ifadelerin yer aldığı görüntüler üzerine gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun'da sosyal medyada küçük yaştaki bir çocuğu sigara ile alkolü özendirici ifadelerin yer aldığı görüntüler üzerine gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Görele ilçesine bağlı Kaynar köyünde çekildiği belirlenen görüntülerde küçük yaştaki bir çocuğun elinde sigara paketi ve tek dal sigara bulunduğu görüldü. Görüntüyü cep telefonu kamerasıyla kayda alan Z.F.'nin çocuğa yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerde Z.F.'nin küçük yaştaki çocuğa, "Akşam bira içeceğiz değil mi?" ve "Nerede içeceğiz?" şeklinde sorular yönelttiği anlar yer aldı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan Z.F., emniyetteki işlemlerinin ardından "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" ile "zararlı maddeleri özendirme ve temin etme" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Z.F.'nin cep telefonuna incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.

Öte yandan, Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından olayla ilgili adli sürecin takip edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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