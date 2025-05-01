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Giresun'da Bitki Toplarken 25 Metreden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Giresun'da Bitki Toplarken 25 Metreden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Giresun'un Keşap ilçesinde 80 yaşındaki Rahmi Demir, doğada galdirik bitkisi toplarken yaklaşık 25 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Güneyköy köyünde bitki toplarken 25 metre yükseklikten düşen yaşlı adama hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Giresun merkez nüfusuna kayıtlı Rahmi Demir (80), akşam saatlerinde doğada galdirik bitkisi topladığı sırada yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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