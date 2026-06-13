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Giresun'da 6 gündür kayıp olan yaşlı kadın ölü bulundu

Giresun'da 6 gündür kayıp olan yaşlı kadın ölü bulundu
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Giresun'un Görele ilçesinde 6 gündür kayıp olan 92 yaşındaki Ayşe İmat, ormanlık alanda ölü bulundu. Vücudunda şüpheli bulguya rastlanmayan yaşlı kadının cenazesi otopsiye gönderildi.

Giresun'un Görele ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 92 yaşındaki Ayşe İmat, ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Menteşe köyünde yalnız yaşayan Ayşe İmat'tan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede başlatılan arama çalışmalarına köylüler ve vatandaşlar da destek verdi.

Yapılan aramalar sonucunda Ayşe İmat'ın cansız bedeni, evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde İmat'ın vücudunda herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi otopsi için Giresun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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