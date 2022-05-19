Liseli öğrencileri ifşa eden 2 polise uzaklaştırma - Haberler

GİRESUN'da görevli 2 polis, sahildeki kumsal alanda biri kız 2 lise öğrencisinin uygunsuz anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüyle ilgili haklarında savcılık soruşturması başlatılan polislerin, görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Kentte deniz kıyısında iddiaya göre bir ihbarı değerlendiren ismi açıklanmayan İl Emniyet Müdürülüğü'nde görevli 2 polis, kumsalda 2 lise öğrencisinin uygunsuz anlarını, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Polisler, bahse konu görüntüyü, daha sonra kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Giresun Valiliği, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunarak, polislerin, görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Giresun'da deniz kıyısında meydana gelen bir olaya müdahale sırasında kayda alınan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 13.05.2022 tarihinde yaşanan olayın ardından Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata başlanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.