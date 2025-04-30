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Gider Borusunu Tamir Ederken Göçük Altında Kaldı

Gider Borusunu Tamir Ederken Göçük Altında Kaldı
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Sultanbeyli'de apartmanın gider borusunu tamir eden bir kişi, toprak kayması sonucu göçük altında kalıp yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gider borusunu tamir ederken göçük altında kaldı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de apartmanın gider borusunu tamir etmek için kazı yapan bir kişi, toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı. Yaralı olarak kurtarılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Yeşiltepe Sokak üzerinde bulunan bir binanın bahçe kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.K., yaşadığı apartmanın gider borusunu kendi imkanlarıyla tamir ettiği sırada toprak kayması sonucu kazdığı çukurda mahsur kaldı. Belden aşağısı göçük altında kalan R.K'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine UMKE, AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla R.K., toprak altından yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. R.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - 3.Sayfa
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