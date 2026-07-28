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Fethiye'de çocuk yolcunun sahil güvenlikle tahliyesi

Fethiye'de çocuk yolcunun sahil güvenlikle tahliyesi
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Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan çocuk yolcu Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan çocuk yolcu Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde bir çocuğun rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede bulunan Sahil Güvenlik botu tarafından rahatsızlanan çocuk kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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