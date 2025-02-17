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Geyve'de Otomobil ile Cip Çarpıştı, Cip Takla Attı

Geyve'de Otomobil ile Cip Çarpıştı, Cip Takla Attı
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D-650 kara yolunda gerçekleşen kazada otomobil ile cip çarpıştı, cip takla attı ve su kanalına devrildi. Olayda yaralanan olmadı.

650 kara yolu Geyve ilçesinde otomobil ile çarpışan cip takla attı.

Kaza, D-650 kara yolu Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 06 TVC 52 plakalı otomobil ile 16 BME 35 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile takla atan cip, su kanalına ters devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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