Geyve'de Kontrolden Çıkan Tır Akaryakıt İstasyonuna Girdi
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, D-650 kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır, yön tabelasına çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkan tır, yön tabelasına çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi.
Kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan tır, yön tabelasına çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken tırda ve istasyonda maddi hasar meydana geldi.
Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa