Haberler

Germencik'te İncir Hırsızı Suçüstü Yakalandı

Germencik'te İncir Hırsızı Suçüstü Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir incir bahçesinde hırsızlık yapan şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. 30 kg kuru incirle yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, incirler bahçe sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde incir bahçesinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ömerbeyli Mahallesi'nde ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik incir bahçelerinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Ü. A. (46) isimli şahsa ait incir bahçesinde Y. D. (25) isimli şahsın hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şahıs 30 kg kuru incir ile suçüstü yakalandı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı bilgilendirilerek gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen 30 kg incir bahçe sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz

Yeni bir dönem başlıyor! ABD'nin kararına Türkiye'den ilk tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur olarak atandığı kurumda gördüklerine inanamadı: Bu ülke nasıl ayakta duruyor?

Memur olarak atandığı kurumda gördüklerine inanamadı

Arda Güler Vinicius'u delirtmiş: Bir kez olsun şu pası bana at

Neler olmuş neler: Bir kez olsun şu pası bana at
Sıcaklıklar cuma düşüyor, yağış geliyor

Yurt genelinde sıcaklıklar cuma düşüyor, yağış geliyor
Hülya Avşar’dan doğum günü kutlaması gecikmedi! Feraye’den yanıt geldi

Hülya Avşar’dan doğum günü kutlaması gecikmedi!
Sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki genç can verdi

Henüz ömrünün baharındaydı! Sokak ortasında can verdi
Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor
İYİ Parti'den polis müdahalesinin ardından fenalaşan vekil Selçuk Türkoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Polis müdahalesinde fenalaşan milletvekilinden kötü haber