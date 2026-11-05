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Germencik'te 4 adreste esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Germencik'te 4 adreste esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 adreste yapılan aramada 250 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmada 2 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 adreste yapılan aramada esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 04 Kasım 2026 tarihinde Germencik İstasyon Mahallesi'nde dört adreste arama gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 250 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet bong aparatı, 1 adet tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 34 adet 9x19 mm mühimmat, 36 adet 12 kalibre fişek, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılarak şüphelilerden G.Ö.(36) ve A.M.(31) tutuklandı. Şahıslar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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