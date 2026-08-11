Geri Vites Kazası: Otomobil Evin Duvarına Çarptı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir sürücü, karşıdan gelen araca yol vermek için durduğu sırada yanlışlıkla geri vitese takıp gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, bir evin duvarına çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçta ve duvarda maddi hasar oluştu ve anbean kameraya yansıdı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araca yol vermek isterken geri vitese takıp gaza basan sürücü, otomobiliyle bir evin duvarına çarptı. Akılalmaz kazada çevredekiler ne olduğunu anlamazken, o anlar anbean kameraya yansıdı.
Kaza, İskenderun ilçesi Yıldırımtepe Mahallesi'nde yaşandı. Otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, karşı yönden gelen araca yol vermek için durdu. Durduğu esnada geri vitese takan sürücünün ayağı gazda takılı kaldı. Sürücünün gaza basmasıyla kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza kameraya yansırken, araçta ve evin duvarında maddi hasar oluştu.