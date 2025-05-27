Geri Manevra Yapan Araç Yaşlı Kadını Ezdi

Geri manevra yapan araç yaşlı kadını böyle ezdi

63 yaşındaki kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geri manevra yapan otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah erken saatlerde Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kervan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S.Ç. idaresindeki 45 TE 375 plakalı otomobil, geri geri manevra yaptığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Gazali Dağlı isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.