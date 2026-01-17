Haberler

Önce kameralara, sonra jandarmaya yakalandı

Güncelleme:
Nevşehir'de Niğde-Ankara otoyolunda geri geri giderek trafik güvenliğini tehlikeye atan kamyonet sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Nevşehir'de Niğde-Ankara otoyolunda geri geri giderek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç önce kameralara daha sonra da jandarma ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu Kavşağı mevkiinde, H.K.'nin kullandığı kamyonetin otoyolda trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde ters istikamette seyir halinde olduğu, kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit edildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla sürücü hakkında ' Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

