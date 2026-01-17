Önce kameralara, sonra jandarmaya yakalandı

Nevşehir'de Niğde-Ankara otoyolunda geri geri giderek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç önce kameralara daha sonra da jandarma ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu Kavşağı mevkiinde, H.K.'nin kullandığı kamyonetin otoyolda trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde ters istikamette seyir halinde olduğu, kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit edildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla sürücü hakkında ' Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. - NEVŞEHİR