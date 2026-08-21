Geri dönüşüm tesisinde keserli kavga: 1 ağır yaralı

Eskişehir'deki bir geri dönüşüm tesisinde işçiler arasında çıkan kavgada, kafasına keser darbesi alan vatandaş ağır yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 9/A Caddesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm işçileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, 47 yaşındaki S.K.'nin kafasına iddiaya göre keserle vurdu. Aldığı darbeyle kanlar içinde kalan S.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.K., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı