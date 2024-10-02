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Gerede Orman İşletme Müdürlüğü'nden Kaçak Emval Denetimi

Gerede Orman İşletme Müdürlüğü'nden Kaçak Emval Denetimi
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Gerede Orman İşletme Müdürlüğü, kaçak emval nakliyatını önlemek amacıyla mobil kontrol noktalarında denetim gerçekleştirdi. Orman emvali yüklü kamyonlar durdurularak sevk pusulası ve nakliyeleri kontrol edildi.

Gerede Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli işletme şeflikleri tarafından muhtemel kaçak emval nakliyatının önüne geçmek amacıyla mobil koruma kontrol ve geçici koruma noktalarında denetimler yapıldı.

Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Yeniçağa, Arkut ve Çapaklı Orman İşletme Şefliklerinde oluşturulan mobil kontrol noktalarında yapılan denetimlerde, İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman emvali yüklü kamyonlar durduruldu. Orman ve köy yollarından ana arterlere bağlanan noktalarda yapılan denetim uygulamasında orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası ve nakliyeleri denetlendi. Benzer uygulama Gerede Orman İşletme Müdürlüğü'nün diğer işletme şeflikleri tarafından da farklı noktalarda gerçekleştirildi. Önleme ve arama uygulamalarına rutin bir şekilde devam edileceği bildirilirdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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