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Batman'da inşaat iskelesi çöktü: 3 yaralı

Batman'da inşaat iskelesi çöktü: 3 yaralı
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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gürbüz köyünde bir inşaatta çalışan işçilerin üzerindeki iskele çöktü. 3 işçi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir inşaat iskelesinin çökmesi sonucu meydana gelen kazada 3 işçi yaralandı.

Gürbüz köyünde bir inşaatta çalışma yürütüldüğü sırada, işçilerin üzerinde bulunduğu iskele henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayra yaralanan S.A. (50), R.Ç. (49) ve H.Ç. (48) isimli işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla önce Gercüş Devlet Hastanesine, akabinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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