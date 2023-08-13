Gercüş'te boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Batman'ın Gercüş ilçesinde boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Batman'ın Gercüş ilçesinde boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde boş arazide kuru ot ve çalılıkların toplandığı alanda yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa