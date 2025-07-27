Gercüş'de Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Gercüş'de Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Batman'ın Gercüş ilçesinde bir motosiklet kazasında 17 yaşındaki Muhammed Bilal Gündüz, direğe çarparak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde refüjdeki direğe çarpan motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti.

Muhammed Bilal Gündüz (17) idaresindeki 72 ACG 854 plakalı motosiklet, Gercüş çevre yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı. Savrulan motosiklet, direğe çarptıktan sonra savrularak yolun kenarında durdu. Sağ bacağı kopan genç ağır yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu 112'ye bildirdi. Kanlar içinde kalan genç, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa konulan kopan bacağı ile Gercüş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim araştırma Hastanesine sevk edilen genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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