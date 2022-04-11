BURSA (İHA) - - Gençlerin yumruklu kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da gençlerin tekme ve yumruklu kavgası çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken birbirlerine acımadan vuran gençlerin kavgası çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken bu anlar anbean kameralara yansıdı.