Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti

İstanbul'da iki genç, sosyal medyada henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sona ermeyince iki genç buluşma ayarladı.

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Önceden planlanan yere gelen gençler kavga etmeye başladı. Şahıslar, sokak ortasında birbirlerine acımasızca saldırdı.

AYIRMAYIP KAYDA ALDILAR

Şahıslardan birinin arkadaşı, o anları kayda aldı. Çevreden geçenlerin ve gençlerin arkadaşlarının kavgayı ayırmaya çalışmaması dikkat çekti.