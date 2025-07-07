Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti
İstanbul'da, sosyal medyada tartışan iki genç, buluşma ayarlayıp kavga etti. Gençler sokak ortasında birbirlerine tekme tokat saldırırken, arkadaşlarının hiçbir şey yapmayıp sadece kayıt alması dikkat çekti.
İstanbul'da iki genç, sosyal medyada henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sona ermeyince iki genç buluşma ayarladı.
TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Önceden planlanan yere gelen gençler kavga etmeye başladı. Şahıslar, sokak ortasında birbirlerine acımasızca saldırdı.
AYIRMAYIP KAYDA ALDILAR
Şahıslardan birinin arkadaşı, o anları kayda aldı. Çevreden geçenlerin ve gençlerin arkadaşlarının kavgayı ayırmaya çalışmaması dikkat çekti.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa