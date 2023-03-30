Gençlerin berberde silah şakası ölümle son buldu

Gaziantep'te berber dükkanında gençlerin silah şakası kanlı bitti. Silahın ateş alması sonucu gençlerden biri hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki genç berber dükkanında silahla şakalaştığı esnada silah ateş aldı. Ateş alan silahtan çıkan kurşunların hedefi olan 16 yaşındaki Abdulsamet C. ağır yaralandı. Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP