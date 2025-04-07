Gençler Çatıya Çıktı, İtfaiye Yardımına İhtiyaç Duydu

Gençler çatıya çıktı ama inemedi... Çatıya çıkma şakası korkuya döndü

Gençlerin çatıya çıkma şakası korkuya döndü, İtfaiye ekiplerinin yardımıyla indiler

ERZURUM - Erzurum'da bir gencin çatıya çıkma iddiası sonrası gelişen olaylar görenleri şaşırttı.

Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi Millet Bahçesi'nde Adem Yağmur (17, arkadaşıyla girdiği iddia üzerine burada boş bulunan bir binanın çatısına çıktı.

Genç bir süre kaldığı çatıdan inemeyince bu defa 112'yi aramak zorunda kaldı. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri yardıma geldi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla merdivenle çatıdan indirilen Adem Yağmur, pişman olmadığını ifade etti. Ekiplerce uyarılan Adem Yağmur ve arkadaşları olay yerinden uzaklaştırıldı.

Adem Yağmur'un arkadaşı Rıdvan Paluli ise kendisiyle çatıya çıkma iddiasına girdiğini belirterek, çıktığı yerden inemediği için itfaiye ve polisi aramak zorunda kaldıklarını dile getirdi.