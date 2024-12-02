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Genç Tarım İşçisi Çapa Makinasına Kaptırdığı Ayaklarıyla Ağır Yaralandı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde tarlada çalışan bir genç, dalgınlık sonucu iki ayağını çapa makinasına kaptırarak ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç için hayati tehlike kaydı.

Tarlada iki ayağını çapa makinasına kaptırdı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde tarlada çalışan genç dalgınlık sonucu iki ayağını çapa makinasına kaptırarak ağır yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Batman-Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak köyünde bir tarlada meydana geldi. Köyün dışında çapa makinasıyla tarlada çalışan İ.T, bir anda iki ayağını da çapa makinasına kaptırdı.

Ağır yaralanan İ.T, Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç ameliyata alındı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Genç Tarım İşçisi Çapa Makinasına Kaptırdığı Ayaklarıyla Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa
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