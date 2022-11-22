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Genç Parti'nin ilçe başkanı kazada hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Genç Parti'nin ilçe başkanı kazada hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araç içinde bulunan Genç Parti Aliağa İlçe Başkanı Erhan Karakaya olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araç içinde bulunan Genç Parti Aliağa İlçe Başkanı Erhan Karakaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün 17.50 sıralarında İzmir'in Bergama ilçesi Göçbeyli Mahallesi Taşköprü mevkiinde meydana geldi. Gürol Ü.'nün (31) sürücülüğünü yaptığı 35 F 2474 plakalı araç, iddialara göre seyir halindeyken virajı alamayarak köprü üzerinden uçtu. Devrilen araçtan oğlu Murat Ü. (4) ile birlikte çıkan Gürol Ü., durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Genç Parti Aliağa İlçe Başkanı Erhan Karakaya'nın (35) kazanın şiddetiyle olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Karakaya'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülürken, kazada hafif yaralanan Murat Ü. ve Gürol Ü. ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Tragger İzmir 3. Sayfa Haberler

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