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Genç Kız İki Yıl Sonra Kardeşinin Kaderini Yaşadı

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Denizli'de yolun karşısına geçmek isteyen 21 yaşındaki Neşe Çevik, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kızın, 2 yıl önce de aynı trafik kazasında kardeşi Cengiz Çevik'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İki yıl sonra kardeşiyle aynı kaderi yaşadı

Yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza otomobil çarptı

Vatandaşların kalp masajıyla geri döndü, hastanede hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de karayolundan karşıya geçmek isteyen bir genç kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kızın kardeşinin de 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neşe Çevik'e (21), bulvar üzerinden yolun karşısına geçmek istediği esnada İbrahim D. yönetimindeki 20 AOF 733 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Aracın çarpması sonucu genç kız yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinden önce ise ilk yardım bilgisi bulunan bir vatandaş Çevik'e dakikalarda kalp masajı yaptığı anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi. Kalp masajıyla hayata döndürülen genç kız ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan Çevik burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acılı haberi duyan aile üyelerinin hastane önündeki feryadı yürekleri dağladı. Genç kızın cansız bedeni Denizli Devlet Hastanesinden alınarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Erkek kardeşi de 2 yıl önce kazada hayatını kaybetmiş

Çevik'in 23 Ağustos 2021 tarihinde 17 yaşında olan erkek kardeşi Cengiz Çevik'in de trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç kızın erkek kardeşi Cengiz Çevik'te tütün tarlasından evine gitmek için yolun karşısına geçeceği esnada minibüsün çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Genç Kız İki Yıl Sonra Kardeşinin Kaderini Yaşadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - 3.Sayfa

Yerel Haberler Cengiz Çevik Güvenlik Otomobil 3-sayfa Denizli trafik Dünya Kaza

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