Genç kadının tacizcisine karşı sakin tavrı izleyenleri şaşırttı: Evet bunlar benim bacaklarım

İzmir'de yaşanan olayda, bir kadın bacaklarını çeken şahsı fark edince kayıt almaya başladı. Kameraya yansıyan görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, kadının, şüpheli ile kibarca konuşması kullanıcıların dikkatini çekti.

GALERİYE GİRMEMEK İÇİN HER YOLU DENEDİ

Yaşanan o anlarda genç kadının şüpheliye defalarca "Albümünüzü açar mısınız" diye sorduğu kısımlar yer aldı. Şüpheli şahsın ise telefon galerisini açmak yerine Whatsapp ve başka uygulamalara girdiği görüldü.

"BUNLAR BENİM BACAKLARIM EVET"

Şahsın ısrarla galeriye girmemesi üzerine telefonu eline alan genç kadın fotoğraflarını görünce "Bunlar benim bacaklarım evet, bakalım" tepkisini verdi. Yaşanan tacize rağmen sakin tavırlarından ödün vermemeye devam eden genç kadın olayın ilerleyen dakikalarında ise "ne yapıyoruz biliyor musun? Karakola gidiyoruz, evet karakola gidiyoruz" tepkisini verdi.

Haberler.com - 3. Sayfa