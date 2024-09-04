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Genç kadını telefonla taciz edip kafeyi basan eşini öldüresiye dövdüler

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İstanbul Pendik'te bir kafe çalışanı sipariş götürdüğü evdeki genç kadını telefonla taciz etti. Durumu öğrenen kadının öfkeli eşi soluğu kafede alınca çalışanlar tarafından dakikalarca öldüresiye dövüldü. Çevredekilerin olaya müdahale etmemesi dikkatlerden kaçmazken, dehşet anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Pendik Velibaba'da bir kafede meydana gelen olay sosyal medyada kısa sürede infiale neden oldu. İddiaya göre, kafe çalışanlarından biri, sipariş götürdüğü genç bir kadına, telefon numarasını kullanarak mesaj gönderdi ve arkadaşlık teklifinde bulundu.

TARTIŞMA BİR ANDA ALEVLENDİ

Bu durumdan rahatsız olan kadın, durumu eşine anlattı. Olayı öğrenen öfkeli koca, vakit kaybetmeden kafenin yolunu tuttu. İşletmeye giren adam, çalışanlarla sert bir şekilde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede hararetlenmesi üzerine, kafe çalışanları ile adam arasında fiziksel bir kavga çıktı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Kafe çalışanlarının yerde tekmelediği, dakikalarda öldüresiye dövdüğü adam uzun süre yerden kalkamadı. Çevredekilerin olaya müdahale etmemesi ise dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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Yorumlar (8)

Özer Gül:

şimdi bu adam pompalıyla hepsini delik deşik ederse haklı.

121
0
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Mehmet Kılıç:

slahlanma şart

79
4
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Metin Korkmaz:

gidelim bu dükkani basalım adres verin

74
1
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Savas Ozturk:

Bana şu börekçinin adresini versenize ya

19
0
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ekrem celebi :

bır tek sonradan gelen bayan delıkanlı cıktı..tabı olayı bılmedende atılmak doğru değil..

3
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Savas Ozturk:

Tek kisi niye gittin hocam sen kafayı mı yedin

3
0
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