Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Avustralya'nın Melbourne şehrinde 26 yaşındaki sushi şefi Wan Lai, tanımadığı bir kadın tarafından bıçaklandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerinden kaçan saldırgan, kısa süre sonra yakalandı. Lai'nin hayati tehlikesi olmadığı, ancak akciğeri delindiği ve üç gün hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Saldırgan kadın, tutuklanarak "kasten yaralama" ve "tutuksuz yargılanırken ağır suç işleme" suçlamalarıyla yargılanacak.

Avustralya'nın Melbourne şehir merkezinde işe yürüyen genç kadın, tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

26 yaşındaki suşi şefi Wan Lai, 2 Ekim sabahı saat 07.40 civarında Little Bourke Street ile Spencer Street'in kesişiminde yürüyordu. O sırada arkasından koşarak gelen bir kadın, bıçağını çıkarıp Lai'yi göğsünden bir kez bıçakladı ve hızla olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar saniyeler içinde yardıma koştu. Kanlar içinde kalan Lai, yere dizlerinin üzerine çöktü ve kanayan yarasını tuttu. Saldırı sonucu akciğeri delinmişti.

Polis ve çevredekiler ilk müdahaleyi yaptı, ardından sağlık ekipleri gelerek Lai'yi hastaneye kaldırdı. Olay anı başka güvenlik kameralarına da yansıdı; saldırganın sokaklarda kaçtığı görüldü.

Polis, Lai'nin hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı. Lai, üç gün hastanede tedavi gördü. Polis, saldırganı bulmak için geniş çaplı bir arama başlattı ve kısa süre sonra 32 yaşındaki bir kadın yakalandı. Saldırgan, olay sırasında ele geçirilen bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Polis, kadının "kasten yaralama" ve "tutuksuz yargılanırken ağır suç işleme" suçlamalarıyla yargılanacağını duyurdu.

Wan Lai, saldırı öncesi sırtında bir dokunuş hissettiğini ve ardından bıçaklandığını anlattı. Akciğerinde kan ve hava birikmesiyle solunum güçlüğü yaratan hemopnömotoraks tespit edildi.

Kız kardeşi Ivana, saldırının ölümle sonuçlanabileceğini belirterek şunları söyledi: "Sağa döndü ve saldırgan oradaydı. Ya sola dönseydi? O zaman kalbine denk gelebilirdi."

Olaydan sonra Wan Lai, eski mahallesinde kendini güvende hissetmediği için taşındı ve yeni evinde yaşamaya başladı. Kız kardeşi, "Artık dışarı çıkmaya cesaret edemiyor. Arkasında biri yürürse panikliyor ve sürekli etrafına bakıyor." dedi.

Saldırgan kadın, olaydan bir gün sonra Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı ve bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
