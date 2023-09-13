İş kazası konusunda uyardığı makineye ayağını kaptıran genç hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da yaşayan bir genç, çalıştığı fabrikadaki makineden kaynaklanabilecek iş kazalarına dikkat çekmek için çektiği videodan sonra aynı makinede kaza geçirerek hayatını kaybetti.

Afyonkarahisarlı bir genç sosyal medya hesaplarında, çalıştığı fabrikadaki makineden kaynaklanabilecek iş kazalarına dikkat çekmek için videoda çektikten 2 gün sonra aynı makinede iş kazası geçirip hayatını kaybetti.

VİDEO ÇEKEREK UYARIDA BULUNDU

Olay, Işıklar beldesindeki bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı fabrikada kullanılan makinelerde yaşanabilecek iş kazalarına dikkat çekmek isteyen Hüseyin Pirinççi (22) isimli genç video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Pirinççi video çektikten 2 gün sonra dün gece uyarılarda bulunduğu aynı makineye bacağını kaptırarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılmayarak sabaha karşı yaşamını yitirdi. Pirinççi Karaaslan köyünde toprağa verilecek.

"KAFANIZI PARİS'TEN BEDENİNİZİ BİZİM KÖYDEN TOPLARLAR"

Pirinççi yayınladığı videosunda "Arkadaşlar şu düğmeleri görüyorsunuz değil mi? Bunlara bastığınız zaman kafanızı Paris'ten, bedeninizi bizim köyden toplarlar' diyerek uyarılarda bulunduğu görüldü.