Namaz kıldırmaya gelmeyince fark edildi! Genç imamın acı sonu
Trabzon'un Çaykara ilçesinde görev yapan 28 yaşındaki imam Fatih Göktaş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Namaza gelmemesi üzerine durum fark edilince ekipler tarafından evinde ölü bulundu. Cenazesi, otopsinin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç imam hayatını kaybetti.
NAMAZA GELMEMESİ ÜZERİNE FARK EDİLDİ
Alınan bilgiye göre, ilçenin Köknar mahallesi Merkez Camii'nde görev yapan 28 yaşındaki Fatih Göktaş'ın namaza gelmemesi üzerine mahalle sakinleri, kendisine telefonla ulaşamayınca 112'yi arayarak haber verdi.
EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU
Genç imamın yalnız kaldığı eve gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede Göktaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. imam Fatih Göktaş'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa