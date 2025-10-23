Genç gelin, nikah töreninde en önemli bilgiyi unuttu

Bir nikah töreninde yaşanan ilginç anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç bir gelin, nikah memurunun "Anne ve babanızın adını söyler misiniz?" sorusu karşısında heyecana kapılarak kendi anne ve babasının adını hatırlayamadı.

SALONDA KAHKAHALAR YÜKSELDİ

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan gelin, gülümseyerek "Unuttum" cevabını verdi. Damat ve davetliler bu anlara kahkahalarla karşılık verirken, nikah memuru da gerginliği esprili bir dille yumuşattı. O anlar, davetlilerden birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Söz konusu video kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Kullanıcılar gelinin heyecanını sempatik bulurken, "Gerçekten aşık olmuş, dünyayı unutmuş", "Bu kadar tatlı bir unutkanlık olabilir" gibi yorumlar yapıldı.