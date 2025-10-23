Haberler

Genç gelin, nikah töreninde en önemli bilgiyi unuttu

Nikâh töreninde heyecana yenik düşen genç gelin, nikah memurunun sorusu karşısında anne ve babasının adını unutunca salonda kahkahalar yükseldi. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Bir nikah töreninde yaşanan ilginç anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç bir gelin, nikah memurunun "Anne ve babanızın adını söyler misiniz?" sorusu karşısında heyecana kapılarak kendi anne ve babasının adını hatırlayamadı.

SALONDA KAHKAHALAR YÜKSELDİ

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan gelin, gülümseyerek "Unuttum" cevabını verdi. Damat ve davetliler bu anlara kahkahalarla karşılık verirken, nikah memuru da gerginliği esprili bir dille yumuşattı. O anlar, davetlilerden birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Söz konusu video kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Kullanıcılar gelinin heyecanını sempatik bulurken, "Gerçekten aşık olmuş, dünyayı unutmuş", "Bu kadar tatlı bir unutkanlık olabilir" gibi yorumlar yapıldı.

