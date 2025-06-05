Genç Ambulans Şoförü Mustafa Erke'nin Trajik Ölümü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde trenin altında kalarak hayatını kaybeden genç ambulans şoförü memleketi Denizli'de son yolcuğuna uğurlandı.

Olay, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paramedik ambulans şoförü Mustafa Erke, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri trenin altında kalan Erke'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından Erke'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Ambulans şoförü Erke'nin yolcu treni gelirken raylara yatarak yaşamına son verdiği ileri sürüldü. Bu ay içinde düğün yapacağı öğrenilen Erke'nin kendisi gibi sağlık çalışanı olan nişanlısı ve çalışma arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Mustafa Erke'nin cenazesi memleketi Denizli'ye getirildi. Asri Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Erke'nin cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi. - DENİZLİ