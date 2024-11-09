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Gemlik'te Tırın Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti

Gemlik'te Tırın Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 Kasım'da meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçerken tırın altında kalan 19 yaşındaki Rafaat Allazkani, hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Kasım'da Gemlik Terminali önünde meydana geldi. Lübnan asıllı Rafaat Allazkani (19), karşıdan karşıya geçerken 16 BHF 971 plakalı tırın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardıdan Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 19 yaşındaki genç, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Talihsiz gencin cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Gemlik Çarşı Camii'nden kaldırılarak yeni mezarlığa defnedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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