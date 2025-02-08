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Gemlik'te Ters Şeride Giren Tır Facianın Eşiğinden Döndü

Gemlik'te Ters Şeride Giren Tır Facianın Eşiğinden Döndü
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde ters yöne giren bir tır, otomobil sürücüsünün son anda frene basmasıyla potansiyel bir kazayı önledi. O anlar sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ters şeride giren bir tır yürekleri ağza getirdi. Otomobil sürücüsü, tırı fark edince son anda frene basarak faciayı önledi.

Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde Kurşunlu'dan Bursa-İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, kavşaktan ters yöne giren tır sebebiyle büyük facia atlattı. Tırın ters yönden geldiğini fark eden sürücü, son anda frene basarak muhtemel bir faciayı önledi.

Kazanın eşiğinden dönülen anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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