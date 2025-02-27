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Gemlik'te Park Halindeki Aracın Üzerine Uçan Otomobil Kazası

Gemlik'te Park Halindeki Aracın Üzerine Uçan Otomobil Kazası
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir otomobil park halindeki başka bir aracın üzerine uçarak kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki aracın üzerine uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bie sitenin bahçesinde park halinde olan başka bir otomobilin üzerine uçtu. Kazada yaralanan 1 kişi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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