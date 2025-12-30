Haberler

Gemlik'te bisiklet sürücüsü kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Güncelleme:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sırasında çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Gemlik Çevre Yolu üzerindeki Kuvayi Milliye Bulvarı'nın sonundaki trafik ışıklarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 16 MCG 03 plakalı kamyonun karıştığı kazada bisiklet sürücüsü kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

