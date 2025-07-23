Gemlik'te Aranan 25 Kişi Gözaltına Alındı

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yapmış olduğu uygulamada son 1 haftada 3 kişiyi yakaladı.

Gemlik ilçesinde yapılan uygulamada, 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z., 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.B. ve 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.'nın da aralarında bulunduğu çeşitli suçlarından aranan 25 kişi gözaltına alındı. Ocak ayından bu yana ise farklı suçlardan aranan toplamda 507 kişi, yakalanıp haklarında gerekli yasal işlem yapıldı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bölgelerinde ve ilçe merkezinde vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak hedefiyle aranan şahıslara yönelik uygulamalarına hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. - BURSA