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Kızına yapılanlara kayıtsız kalamayan kayınpeder, düğünde damada saldırdı! O anlar kamerada

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Bir düğünde, gelini sürükleyerek sahneye çıkarmak isteyen damat saldırıya uğradı. Damadın, gelinin babası tarafından dövüldüğü anlar düğündeki misafirlerden biri tarafından saniye saniye kaydedildi.

En mutlu gününde kocası tarafından sahneye sürüklenerek çıkarılmak isteyen geline yakınları sahip çıktı. Olan bitene kayıtsız kalamayan gelinin babası, sahneye çıkarak damada saldırdı.

Düğündeki misafirlerden biri tarafından kaydedilen o anlarda damadın, gelinin babası tarafından yumruklandığı görüldü. Kısa sürede viral olan video, en çok izlenenler arasına girdi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Damatlık 3-sayfa 3.Sayfa Toplum Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Bbeta Teed:

Ellerin dert görmesin babası

11
0
yanıtYanıtla
Cengizhan Kaygusuz:

Kayınpeder aduuuket yapmış

2
0
yanıtYanıtla
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