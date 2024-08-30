Kızına yapılanlara kayıtsız kalamayan kayınpeder, düğünde damada saldırdı! O anlar kamerada
Bir düğünde, gelini sürükleyerek sahneye çıkarmak isteyen damat saldırıya uğradı. Damadın, gelinin babası tarafından dövüldüğü anlar düğündeki misafirlerden biri tarafından saniye saniye kaydedildi.
En mutlu gününde kocası tarafından sahneye sürüklenerek çıkarılmak isteyen geline yakınları sahip çıktı. Olan bitene kayıtsız kalamayan gelinin babası, sahneye çıkarak damada saldırdı.
Düğündeki misafirlerden biri tarafından kaydedilen o anlarda damadın, gelinin babası tarafından yumruklandığı görüldü. Kısa sürede viral olan video, en çok izlenenler arasına girdi.