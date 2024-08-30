Kızına yapılanlara kayıtsız kalamayan kayınpeder, düğünde damada saldırdı! O anlar kamerada

En mutlu gününde kocası tarafından sahneye sürüklenerek çıkarılmak isteyen geline yakınları sahip çıktı. Olan bitene kayıtsız kalamayan gelinin babası, sahneye çıkarak damada saldırdı.

Düğündeki misafirlerden biri tarafından kaydedilen o anlarda damadın, gelinin babası tarafından yumruklandığı görüldü. Kısa sürede viral olan video, en çok izlenenler arasına girdi.