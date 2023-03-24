Gelibolu'da Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisi bulundu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçe Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin alt yapı çalışmaları sırasında, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisi bulundu.

Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerinde alt yapı çalışması sırasında kepçeyle kazma işlemi gerçekleştiren iş makinesi operatörü topraktan top mermisi çıktığını gördü. Çalışmasını durdurdu. Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri durumu Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından yapılan inceleme de Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet top mermisi bulundu. Ekipler, patlamamış top mermilerinin bulunduğu bölgenin çevresinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekibinin Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisinde inceleme yapması bekleniyor. Bomba imha ekiplerince yapılacak inceleme sonrası top mermilerinin imha edilip, edilmeyeceğine karar verilecek.