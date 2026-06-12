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Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde polisin uyuşturucu kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polisin uyuşturucu kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gediz'de dün akşam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi ve koordinasyonuyla uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gece boyunca süren ifade ve sorgu işlemlerinin ardından sabahın erken saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Gediz Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında polis ekipleri tarafından bina çevresinde ve koridorlarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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