Gece kulübünde silahlı saldırı: Kulüp çalışanının silahla bacağından vurulduğu anlar kamerada

Olaydan sonra kaçan şahıs kovalamaca sonucu suçüstü yakalanarak gözaltına alındı

İSTANBUL - Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde bir gece kulübünün önünde taşkınlık yapan şahıs, kulübün çalışanını silahla bacağından yaraladı. Kaçan şahıs dakikalar sonra B Bölge Güven Timleri tarafından Taksim Meydanı'nda yaşanan kovalamaca sonucu suçüstü yakalandı. Saldırı anları ve nefes kesen kovalama anları kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde cadde üzerindeki bir gece kulübüne gelen Kerim Ç. (34), içeriye girmek istedi. Ancak güvenlik tarafından içeriye alınmayan şahıs, çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kerim Ç. taşkınlık yapmaya başladı. Güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine silahına sarılan Kerim Ç., çalışan Muharrem A.'yi bacağına ateş ederek yaraladı.

İçeriye alınmayınca dehşet saçtı

Ortalığın bir anda karıştığı olayda çalışan Muharrem A. can havliyle kaçarken, saldırgan da cadde üzerinden meydana doğru koşmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Muharrem A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Muharrem A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Güven timleri nefes kesen kovalamacayla yakaladı

O esnada bölgede devriye gezen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, silah seslerini duyarak hızlıca olay yerine geldi. Elinde silahla kaçtığını gören güven timleri, peşine takılarak şahsı kovalamaya başladı. Nefes kesen kovalamaca sonrasında Kerim Ç., Taksim Meydanı'nda güven timleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Kerim Ç., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü.

Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alınan şahsa, "meskun mahalde ateş etmek", "kasten yaralama" ve "ateşli silahla kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. Şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan silahlı saldırı ve kovalamaca anları kameraya yansıdı