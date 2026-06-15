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Tırın dorsesi ile bahçe duvarı arasında kalan 16 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Tırın dorsesi ile bahçe duvarı arasında kalan 16 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde manevra yapan bir tırın çarptığı 16 yaşındaki Berat Eker, tır dorsesi ile bahçe duvarı arasında sıkışarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın dorsesi ile bahçe duvarı arasında kalan 16 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi.

Olay, Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. idaresindeki 41 AAJ 484 plakalı demir yüklü tır, manevra yaptığı sırada kaldırımda yürüyen 16 yaşındaki Berat Eker'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi ile yol kenarındaki bahçe duvarı arasında kalan Eker, ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Berat Eker, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi, işlemler için Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü Ö.Ç. ise gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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