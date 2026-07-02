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Sokak ortasında silahlı kavga: 1'i yoldan geçen vatandaş olmak üzere 3 kişi yaralandı

Sokak ortasında silahlı kavga: 1'i yoldan geçen vatandaş olmak üzere 3 kişi yaralandı
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Kocaeli Gebze'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda biri yoldan geçen vatandaş olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateşte biri yoldan geçen vatandaş olmak üzere 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. E.K. ile S.K.'nin tabancayla ateş açması neticesinde B.B., Y.B. ve yoldan geçen M.K. yaralandı. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, olayı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan B.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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