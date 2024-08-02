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Gebze'de otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile elektrikli motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Kazada her iki araç da hasar gördü.

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.G. idaresindeki 41 ARN 716 plakalı otomobil ile M.S.Y yönetimindeki elektrikli motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla alarak ilk kontrollerini yaptı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmezken, motosiklet ve otomobil kaza sebebiyle hasar aldı.

Polis ekipleri evrak eksikliğinden her iki tarafa da cezai işlem uyguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Haberler

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