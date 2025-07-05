Gebze'de 31 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Gebze'de 31 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ballıkayalar bölgesinde 31 yaşındaki Doğan Güneş Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ballıkayalar bölgesinde 31 yaşındaki adam ölü bulundu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki Doğan Güneş Yılmaz, Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar'da hareketsiz halde bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma, GEAK, AFAD, sağlık ekipleri olmak üzere 6 araçla birlikte toplam 19 personel sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, uzun süren çalışmaların ardından Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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