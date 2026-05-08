Hava filtresine sıkışan köpek kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hava filtresine başını sıkıştıran gebe sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, dikkatli bir çalışma yaparak köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde başını iş makinesi hava filtresine sıkıştıran gebe sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Metal Sokak'ta meydana geldi. Sokakta dolaşan köpek, yerde bulunan iş makinesine ait hava filtresinin içine başını soktu. Bir süre sonra başını çıkaramayan köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dikkatli çalışma sonucu gebe köpeği sıkıştığı filtreden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen köpek, kurtarılmasının ardından bölgeden uzaklaştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
