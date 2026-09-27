Haberler

Gazze Sivil Savunması Al-Daraj'da yıkılan evden 28 Filistinlinin cesedini çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Sivil Savunması, Gazze şehrinin kuzeyindeki Al-Daraj bölgesinde yıkılan bir evin enkazından 28 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı. Yetkililer, ağır ekipman ve makinelerin yetersizliğinin enkaz altındakilere ulaşma çalışmalarını geciktirdiğini belirtti.

Gazze Sivil Savunması, Gazze şehrinin kuzeyindeki Al-Daraj bölgesinde İsrail saldırılarıyla yıkılan bir evin enkazından 28 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan binaların enkazında hayatını kaybeden veya kaybolan Filistinlilere ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgede ağır iş makineleri ve gerekli ekipmanların yetersizliği, enkaz altındaki kişilere ulaşma çalışmalarını zorlaştırıyor. Gazze Sivil Savunması, son olarak Gazze şehrinin kuzeyindeki Al-Daraj bölgesinde yürütülen çalışmalarda 28 Filistinlinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Sivil Savunma yetkilileri, Abu Naama ailesine ait evin Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı Ekim 2023'te yıkıldığını bildirdi. Yetkililer, gerekli ağır ekipman, makineler ve diğer kaynakların ciddi şekilde yetersiz olmasının enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmalarını daha da geciktirdiğini ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde 74 bin 18 sivil hayatını kaybederken, 175 bin 79 sivil yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İrlanda'nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti

Dünya, İsrail'e karşı aldığı kararı konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jürgen Klopp'tan Beşiktaşlı yıldıza müjde

Jürgen Klopp'tan Beşiktaşlı yıldıza müjde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde

Sadece 4 gün kaldı! Milyonların cebini sarsacak tarihi zam kapıda
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi

Artık derin bir oh çekebilir! Korktuğu başına gelmedi
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan fon açıklaması: Erdoğan bu işe el attı, inşallah gereğini yapacak

Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Pakistan'da yapay zeka tavsiyesiyle babasını zehirlemeye çalışan bir lise öğrencisi tutuklandı

Yapay zeka tek tek anlattı, babasını öldürmeye kalktı
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Simit fiyatları mercek altında

Simit için beklenen hamle geldi!
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar

Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar