Gazze'de ateşkesten bu yana can kaybı 394'e yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu Ekim ayında ilan edilen ateşkesten bu yana toplam can kaybı sayısı 394'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 393'e, yaralı sayısı bin 75'e yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 668'e, yaralı sayısı 171 bin 152'ye ulaştı. - GAZZE