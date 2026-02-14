Haberler

Gazze'de can kaybı 72 bin 51'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, ateşkese rağmen devam ediyor. Son 48 saatte 15 kişi yaralanırken, toplam can kaybı 72 bin 51'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırıların etkilerini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu son 48 saatte 15 kişi yaralandı, enkaz alanlarında ise önceki saldırılarda hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 51'e yükseldi.

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 15 kişi yaralandı, enkaz alanlarında ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 51'e, yaralı sayısı 171 bin 706'ya ulaştı. - GAZZE

