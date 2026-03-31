Gazze'de son 24 saatte 5 can kaybı, 14 yaralı

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 709'a, yaralı sayısı bin 928'e yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 285'e, yaralı sayısı ise 172 bin 28'e ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı